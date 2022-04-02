У любителей стоять у плиты нервы в порядке: как приготовление еды отражается на психике человека

Относиться к кулинарии как к медитативному, вдохновляющему и лечебному процессу не только можно, но и очень полезно. Расскажем вам, как же приготовление еды дома положительно сказывается на нашем психологическом здоровье.

Приготовление еды дома полезно для здоровья мозга

Первая и наиболее очевидная связь между кулинарией и психическим здоровьем — это питание. Намного легче контролировать качество еды, когда все в основном готовится дома своими руками, а влияние на здоровье мозга качества пищи, которую мы едим, уже неоднократно доказано.

Метаболизм головного мозга очень активен, на него тратится максимальное количество поступающих в организм питательных веществ. Для нормальной его работы нужны следующие элементы — омега-3, витамины группы В, железо, цинк, магний и аминокислоты. Только тот, кто питается правильно и сбалансированно, может быть уверен, что мозг получает все необходимое для полноценной работы. А реализовать это можно только в случае, когда вы готовите дома.

Кулинария – это расслабление

Приготовление еды и кулинарные курсы успокаивают и поднимают настроение, а новые сочетания вкусов посылают в мозг «здоровые сигналы». Ароматы специй и ванили успокаивают и напоминают о счастливом периоде жизни. Обоняние и другие рецепторы напрямую связаны с областями мозга, отвечающими за эмоции и воспоминания. Поэтому вовремя приготовления пищи своими руками мы становимся капельку счастливее, вы замечали это?

Осознанность во всем

Процесс приготовления пищи также может помочь вам справится не только с переживаниями, но и навязчивыми мыслями. Используйте готовку в качестве практики осознанности.

Возьмите в руки яблоко. Рассмотрите его цвет, почувствуйте аромат и гладкость поверхности. Затем, когда вы чистите и нарезаете его, отмечайте каждое мгновение, каждое ваше действие. Положите кусочек в рот и насладитесь вкусом сочного фрукта.

Эта практика на концентрации на настоящем моменте помогает остановить поток навязчивых мыслей о проблемах. Осознанность помогает уменьшить стресс и добавит яркости чувствам.

Развитие креативности

Для многих из нас процесс приготовления пищи на своей кухне является настоящим спасением. На самом деле вы можете не следовать рецепту, а постараться разнообразить домашние блюда новыми вкусами на свое усмотрение.

Не надо бежать в первый супермаркет с длинным списком продуктов. Просто попробуйте приготовить что-нибудь из того, что есть под рукой. Это позволит вам сэкономить время и усилия и будет отличной возможностью для творчества. Новое блюдо точно станет вашим маленьким личным достижением, а следовательно, повысит самооценку и улучшит настроение.