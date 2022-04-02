Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя

Националисты из полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя, снаряды попадают и в район медицинского учреждения, рядом со зданием остаются полутораметровые воронки, сообщила народная милиция Донецкой народной республики.

«Националисты из полка «Азов», видимо, не хотят выпускать людей, продолжают терроризировать», – говорится в сообщении Telegram-канала НМ.

По словам офицера народной милиции, украинские националисты уничтожают инфраструктуру города, здания и мирных людей ради «картинки для зарубежных СМИ».

«Все восемь лет враг готовился, мы обнаруживаем хорошо укрепленные дома, брошенное вооружение, достаточное количество боеприпасов и продуктов питания, но и достаточное количество трупов противника», – отметил военнослужащий.

Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию.

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