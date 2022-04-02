 

Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя

02.04.2022, 12:30, Новости дня
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Националисты из полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя, снаряды попадают и в район медицинского учреждения, рядом со зданием остаются полутораметровые воронки, сообщила народная милиция Донецкой народной республики.

«Националисты из полка «Азов», видимо, не хотят выпускать людей, продолжают терроризировать», – говорится в сообщении Telegram-канала НМ.  

По словам офицера народной милиции, украинские националисты уничтожают инфраструктуру города, здания и мирных людей ради «картинки для зарубежных СМИ».

«Все восемь лет враг готовился, мы обнаруживаем хорошо укрепленные дома, брошенное вооружение, достаточное количество боеприпасов и продуктов питания, но и достаточное количество трупов противника», – отметил военнослужащий.

Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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