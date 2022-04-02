 

Назван размер экономии при покупке детской путевки

02.04.2022, 12:30, Новости дня
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Стартовал очередной этап программы Ростуризма «Кешбэк за путевки в детские лагеря», родителям нужно знать о нескольких нюансах.

Так, оплатить путевку можно картой «Мир» с 31 марта, а отдыхать школьник может поехать с 1 мая. Размер возврата составит 50% от стоимости билета, но не более 20 тыс. рублей. Тур должен быть длиной в одну смену. Важно отметить, что кешбэк распространяется только на лагеря-партнеры программы Ростуризма. 

Отмечается, что марте 2022 года было куплено столько же путевок, сколько и в марте 2019 года. Таким образом, отрасль детского туризма вернулась к допандемийным показателям.

«Спрос растет. Мы прогнозируем, что в этом году особой популярностью будут пользоваться лагеря в регионах проживания детей. Из-за сообщений о том, что южные аэропорты были закрыты, родители сейчас меньше хотят отправлять детей на морские курорты», – рассказала генеральный директор интернет-каталога детских лагерей Елена Рыженкова изданию «Вечерка».

Стоимость путевки в этом году выросла на 15-20%.

Напомнили эксперты и о коронавирусных ограничениях, часть из которых Роспотребнадзор уже смягчил.

Теперь заполнять лагеря можно на 100%, а персонал будут тестировать на COVID-19 только перед началом рабочей смены. Заходить не территорию лагеря с 2022 года можно людям, не связанным с работой учреждения, но только в маске и с сертификатом о вакцинации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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