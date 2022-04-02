 

В Италии арестовали российскую яхту за 3 млн евро

02.04.2022, 11:05, Новости дня
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Таможенная служба города Империя арестовала яхту New Vogue стоимостью более 3,3 млн евро, принадлежащую «российским лицам», информирует служба береговой охраны Италии.

Расследование прокуратура начала в марте, а после этого было принято решение арестовать яхту. За это время яхта длиной более 30 метров находилась под наблюдением с тем, чтобы она не покинула порт. Стояла она под флагом одной из неевропейских стран, передает РИА «Новости».

С начала марта итальянские власти заморозили активы, недвижимость и транспортные средства предпринимателей, попавших под санкции ЕС из-за ситуации на Украине, на сумму 900 млн евро.

Яхта New Vogue появилась на специализированных сайтах по продаже элитных лодок в конце 2021 года. Построена она в Турции в 2007 году, способна развивать скорость до 50 км/ч и принять на борт восемь пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении РФ блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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