В Италии арестовали российскую яхту за 3 млн евро
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Таможенная служба города Империя арестовала яхту New Vogue стоимостью более 3,3 млн евро, принадлежащую «российским лицам», информирует служба береговой охраны Италии.
Расследование прокуратура начала в марте, а после этого было принято решение арестовать яхту. За это время яхта длиной более 30 метров находилась под наблюдением с тем, чтобы она не покинула порт. Стояла она под флагом одной из неевропейских стран, передает РИА «Новости».
С начала марта итальянские власти заморозили активы, недвижимость и транспортные средства предпринимателей, попавших под санкции ЕС из-за ситуации на Украине, на сумму 900 млн евро.
Яхта New Vogue появилась на специализированных сайтах по продаже элитных лодок в конце 2021 года. Построена она в Турции в 2007 году, способна развивать скорость до 50 км/ч и принять на борт восемь пассажиров и пять членов экипажа.
Ранее сообщалось, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении РФ блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.
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