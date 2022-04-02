 

Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

02.04.2022, 11:05, Новости дня
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.

По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».

«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.

При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.

«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда…», – заключил Медведев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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