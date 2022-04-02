 

В РФ за сутки госпитализировали 3,6 тыс. человек с COVID

02.04.2022, 11:05, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом, а выздоровели 44547 граждан, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 2 апреля, госпитализировано 3 605 человек, что на 4,0% меньше по сравнению с 1 апреля, выписано в связи с выздоровлением 44547 человек, это на 3,2% меньше по сравнению с 1 апреля. Всего выявлено 17949 случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Скончались за сутки 340 человек.

Накануне госпитализировали 3754 человек с коронавирусом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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