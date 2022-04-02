Мнение: Зеленский: Не забывайте роль украинских евреев в ограблении Палестины

Зеленский: Не забывайте роль украинских евреев в ограблении Палестины

Несколько дней назад Зеленский выступал в Кнессете с просьбой к Израилю поддержать Украину против российского вторжения.

Он цитировал украинскую еврейку – колонизатора – Голду Мабович (Голду Мейер), бывшую премьер-министром Израиля, которая отрицала само существование палестинцев. Зеленский говорил, что Украина сейчас в том же положении, что и Израиль, у которых ужасные соседи «хотят видеть нас мертвыми».

В самом деле, Израиль беспокоился об украинских евреях, еще до начала российского вмешательства.

Уже в январе 2022 года Израиль начал планировать сделать из украинских евреев колонизаторов палестинской земли. Израильский министр Алии и абсорбции -заявила: «Мы призываем украинских евреев иммигрировать в Израиль – ваш дом».

Эти беженцы/колонизаторы начали прибывать в начале марта, и их встречали с распростертыми объятиями, а украинцы, которые не могли доказать свое еврейство оп расистским критериям для беженцев, столкнулись с тысячей препятствий.

Тем временем отдел колонизации Всемирной сионистской организации начал готовить 1000 единиц жилья для украинских евреев на украденной и оккупированной земле Палестины и сирийских Голанских высотах.

Однако, эти украинские беженцы/колонизаторы не первые украинские евреи -колонизаторы Палестины. Украинские евреи стояли у истоков колонизации Палестины с 1882 года.

У истоков колонизации

История южной Украины и украинских евреев – важнейшая часть истории колонизации Палестины. Она началась в конце 18 века, когда Екатерина Великая (немка-лютеранка, принявшая православие, чтобы стать царицей) победила Турцию в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов.

Это привело к подписанию Кючук-Кайнарджийского мирного договора, и потерю Турцией Северного Кавказа, включая Крым и Кубань, и тысячам татарских беженцев в Турцию. Екатерина немедленно начала колонизировать эти земли.

Первая волна русских поселенцев прибыла в 1778 и вызвала немедленный бунт крымских татар, который Екатерина подавила, прежде чем формально аннексировала Крым в 1783 году.

Русско-турецкая война 1787-1792 закончилась еще одним поражением Турции и потерей территории, включая Санжак в северной части Черноморского побережья, рядом с Крымом. Началась русификация того, что теперь называли «Новороссия».

Черноморский турецкий город Хасибей был расширен в новую колонию русских и назван Одессой в 1794 году, в честь древнегреческой колонии Одессос, которая, как ошибочно считалось, там когда-то была (на самом деле ее там не было).

Грекофильское переименование Хасибея было направлено на то, что «ослепить всех блистательными достижениям Екатерины Великой…(и) как первый шаг избавления Европы от мухамедан и захвата Стамбула».

В Крыму Екатерина основала город Севастополь в 1783 году (тоже с греческим именем) на месте татарского города Ахтиар и переименовала татарский город Акмескит -«Белую (или западную) мечеть» в Симферополь в 1784.

Крым был переименован в Таврическую губернию в честь древнегреческого Таурис. Другие колонии с греческими именами включали Олвиополь, Тирасполь, Мелитополь, Никополь, Григориополь, Алексополь и Мариуполь.

Между Одессой и Палестиной

В 1804 году правительство России пообещало 10 лет субсидий и освобождения от налогов бывшим польским (ставшим российскими) евреям, согласными участвовать в колонизации захваченных турецких владений.

К 1810 году 10 000 безземельных евреев из Белоруссии, Украины и Литвы были направлены в Херсонскую провинцию на Черном море, названную Екатериной в честь древнегреческой колонии Херсонес после завоевания у Турции.

К 1820 году первые еврейские колонисты устроились в Херсоне и соседней Екатеринославской провинции (названной так в честь царицы), и другие прибыли в конце 1830-40 годах, официально как «евреи-земледельцы». К 1859 году план превращения евреев в фермеров был признан властями не успешным, и поэтому переселение евреев в Новороссию официально было прекращено в 1866, но существующие колонии остались.

Тем временем Одесса стала крупнейшим центром городского еврейского населения в Российской империи наряду с Варшавой. И именно в Одессе еврейские СМИ на иврите начали призывать еврейскую интеллигенцию начать сетлерскую колонизацию Палестины.

Происхождение Одессы как колонии, очевидно, серьезно повлияло на местных интеллигентов.

Греческие интеллигенты, которые начали движение за независимость Греции и создали националистическую организацию «Филики Этерия» (Дружественное общество) в начале 19 века, происходили из греческой колонии в Одессе.

К концу 19 и в начале 20 веков, Одесса, в которой треть населения были русские, западноукраинские и польские евреи и их потомки, стала крупнейшим центром сионизма.

После еврейских погромов начала 1880 годов призывы к русским евреям уехать в Палестину умножились. Два миллиона евреев уехали в Западную Европу и США за следующие двадцать лет, а несколько тысяч – колонизировать Палестину.

Мозес Лилиенблум (1843-1910) родился в Литве и приехал в Одессу в 1869, в 1884 году он стал вожаком первого прото-сионистского движения сетлерского колониализма, а именно «Ховевей Цион» (Любящие Сион), основанного в Одессе в 1882. Лиленблум считал евреев «отдельной расовой и национальной группой» и что всех русских евреев надо перевезти в Палестину и устроить там земледельческие колонии.

Колыбель сионизма

В Одессе также родились виднейшие сионисты, включая, прежде всего, Владимира Евгеньевича Жаботинского (потом переименованного в Зеева Жаботинского), основателя ревизионистского сионизма и прямого потомке еврейских колонистов в Одессе. Его отец Евгений (Йона) Григорьевич был из украинского города Никополя и его мать Ева Зак из украинского местечка Бердичев.

Франко-германский еврей банкир и филантроп барон Эдмонд де Ротшильд финансировал колонии «Ховевей Цион» в Палестине, включая первую «Ришон ле Цион» (Первый для Сиона) в 1882.

В 1890 движение зарегистрировалось в России как благотворительная организация, с центром в Одессе, под названием «Общество вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине».

Руководил им русский еврей врач и активист Лев Пинскер, автор книги «Самоосвобождение» (1882), в которой поддерживалось превращение русских евреев в колонизаторов.

«Ховевей Цион» помог основать еще две сетлерские колонии в 1890 годах в Палестине, включая Реховот и Хадеру (в которую они потом привезли сотни египетских и суданских рабочих осушать для них болота, десятки этих рабочих умерли от малярии). «Ховевей Цион» насчитывал около 4000 евреев, большая часть из которых потом вступила в Сионистскую Организацию (СО), основанную Теодором Герцлем в 1997 году.

Уже в 1884 году палестинский крестьяне бунтовали против кражи их земель и изгнания с земли, и напали на несколько колоний украинских евреев, включая Хадеру и Реховот. Колонизаторы из «Ховевей Цион» продолжали свою деятельность, пока в 1913 году их организация не закрылась, и их колонии стали часть колониального проекта СО.

Цари также устроили еврейские колонии в Крыму. После революции против евреев в черте оседлости прошли погромы, которые разрушили местную еврейскую экономику. СССР в сотрудничестве с американскими евреями банкирами-филантропами из общества "The American Joint Agricultural Corporation" (Американская объединенная земледельческая корпорация), продолжали основывать и расширять еврейские поселения в Крыму, несмотря на резкие возражения местных татар.

Когда Гитлер напал на СССР, Советское правительство эвакуировало столько евреев, сколько было возможно, включая из южной Украины и Крыма, чтобы спасти их. Тех, кто остались, убили нацисты и их пособники – украинские националисты.

Когда Западная Украина, Латвия, Литва и Молдавия были снова присоединены Сталиным после 1940, евреи этих регионов были более открыты влиянию сионизма в результате волны антисемитизма, который господствовал в этих странах после Первой мировой войны.

Соседи Израиля

Израиль и США давили на СССР в конце 60-70 годах из-за якобы советского антисемитизма (так они называли подавление сионизма в СССР), то есть запрета советским евреям эмигрировать, хотя СССР на самом деле ограничивал эмиграцию для всех советских граждан.

В 1970-х СССР позволил эмигрировать желающим советским евреям. Большая часть из них происходили из Западной Украины, Латвии, Молдавии и Литвы, и большинство хотели уехать в США, что привело к тому, что властям Израиля пришлось заставляли их ехать только в Израиль. Однако более половины эмигрантов осели в США, несмотря на препятствия со стороны Израиля.

А потом в Израиль в 1990х прибыл миллион русских и украинских евреев, многие из которых оказались не «евреями» по законам Израиля, не говоря о еврейском религиозном законе, и они продолжали колонизировать землю палестинцев.

Когда Зеленский жаловался на израильских соседей, ему бы следовало напомнить, что палестинцы не случайные соседи украинских еврейских колонизаторов, а народ, который украинские еврейские колонизаторы этнически вычистили и чью землю они украли.

И это тот самый Зеленский, при котором Украина вышла из Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа в 2020 году. Когда Израиль бомбил и убивал палестинцев в мае 2021 года, Зеленский назвал его жертвой палестинцев, а не хищническим сетлерско-колониальным государством, которое помогли основать украинские евреи.

И странным образом, Зеленский думает, что соседи Израиля «хотят видеть нас мертвыми», что может быть на самом деле психологической проекцией того, чего он и сионисты хотят для палестинцев, а не наоборот.

Джозеф Масад, профессор Колумбийского Университета

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-zelensky-ukrainian-jewish-role-dispossession – оригинал на английском

—