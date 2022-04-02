 

Симона таких любит – Личное мнение

02.04.2022, 10:56, Разное
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Говорят, Симона одобряет новую пассию своего драгоценного сынулечки.

Сначала я в это не поверила. Ну, во-первых, потому, что Валя — это, согласитесь, красиво.


Фото: Соцсети

Мне казалось, она ничуть не похожа на покорную женщину из Домостроя — любимый типаж Симоны.

Но тут подъехали свежие фоточки Тимати и Вали, и я поняла, как сильно я заблуждалась.

Сгорбившись, Валя обречённо плетётся за холостяком на каблуках на расстоянии пары метров. Точно так же, как мы помним, плелась и Шишкова.


Фото: Соцсети

Обе грустны и немногословны — слова им не давали точно.

Конечно же, Симона с радостью возьмёт в сожительницы сыну такую Валю. Будет на пару с Алёнкой посуду Симоны мыть. Одна — загружает, другая — выгружает.

Валь, тебе что больше нравится: загружать или выгружать? На этот вопрос ты просто обязана найти ответ, причём в самом ближайшем будущем.

А если тебе не нравится ни то, ни другое, если ты не хочешь вышивать лик Симоны на пяльцах, то беги!

Тимати — это же откровенно плохой вариант.

Он заставит тебя «дружиться» с его бывшими сожительницами, что, само по себе, — безрадостное времяпрепровождение. Ты будешь его ревновать, чувствовать себя «одной из», но и это ещё не всё. На тебя будет постоянно, изо всех щелей взирать лицо мамы.


Фото: Соцсети

Именно с таким выражением.

Валь, стоит спускать свою молодость и красоту на вот это вот всё? Или это — любовь?

Источник: Лена Миро



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