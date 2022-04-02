Вместо однотонного лака – бабочки, цветы и абстрактные завитки: свежие идеи весеннего френча – главного маникюра года

Одним из главных трендов весны и лета этого года станет французский маникюр. Он не обязательно должен состоять из нюдовых оттенков без декора. Вы можете разнообразить его красочными и необычными рисунками, а также использовать лаки насыщенных тонов. В статье мы поделимся свежими идеями весеннего френча.

Сердечки

Вам необязательно делать традиционные полоски на кончиках ногтей. Попробуйте украсить их разноцветными сердечками. Такой вариант выглядит по-весеннему ярко.

Весенние цвета

Вы можете выбрать любой цвет для френча. Но в весенний сезон следует отдавать предпочтение оттенкам пробуждающейся природы. Вы можете выбирать разные дизайны или изобретать их самостоятельно, используя стразы и аппликации. Такой нейл-арт красиво смотрится на пастельном фоне.

Неоновые тона

Украсьте ногтевую пластину яркими полосками неоновых тонов. Такой дизайн особенно привлекателен в теплое время года. Ваша фантазия при создании такого маникюра может быть безграничной.

Бабочки

Создайте на нюдовом фоне рисунок в виде ярких разноцветных бабочек. Если вы делаете маникюр самостоятельно, то вам может быть сложно рисовать такие узоры. В этом случае вы можете использовать наклейки.

Пастельные тона со стразами

Пастельные тона никогда не выйдут из моды. Если вам нравится такой сдержанный цвет маникюра, то весной вы можете его немного разнообразить. Сделайте кончики цветными и украсьте ногтевую пластину стразами.

Абстрактные завитки

Если вы хотите попробовать что-то новое, оформите кончики ногтей не традиционными полосками, а абстрактными завитками. Сделайте их разноцветными, используя лаки разных тонов.

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Обратный френч

Если вам нравятся более традиционные варианты маникюра, то сделайте обратный френч. Создайте полумесяцы не на кончиках ногтей, а около ногтевого ложа. Такой маникюр называют “лунным”. Вы можете скомбинировать его с традиционным вариантом френча.

Цветы

Сегодня стилисты предлагают любой цвет на выбор. Вы можете покрасить кончики ногтей в желтые оттенки. Они идеально подходят для теплого и солнечного сезона. Этот современный цвет лака для ногтей можно сочетать с дизайном в виде весенних цветов.

Металлический декор

Для особых случаев вы можете немного поэкспериментировать. Покрасьте кончики ногтей в металлические тона, такие как золото или серебро. Они выглядят очень благородно и празднично.

Зеленый цвет

Зеленый цвет – это природный оттенок. Он особенно уместен весной, когда все вокруг зеленеет. Вы можете оформить в этом цвете кончики ногтей или создать рисунок.

Заключение

Современные тенденции моды допускают разнообразные варианты френча. Сделайте свой маникюр ярким, чтобы он выглядел по-весеннему.