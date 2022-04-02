Мнение: Адаптация

Экономика России практически адаптировалась к западным санкциям, введенным более месяца назад. «Самый короткий негативный сценарий не сбылся. Пока даже экономистам не очень понятно почему. Такой санкционный удар никогда ни по одной стране не наносился. Глупо говорить, что мы выходим без издержек, но катастрофы не произошло. Дальше будет долгая оппозиционная война. К России будут применяться более изощренные инструменты давления», — отмечает политолог Александр Шпунт.

Откровенно говоря, я не знаю, на чём основан этот натужный оптимизм, хочется верить, что не только на зарплате и гонорарах эксперта, однако экономическая война очень сильно отличается от войны оружия. И в первую очередь временными критическими точками и периодами.

В нормальной (во всяком случае, работающей) экономике всегда существуют оперативные складские запасы. Это не стратегические запасы, которые «распечатываются» в случае критической ситуации в той или иной отрасли, а именно текущие, рабочие. Как правило, они составляют приблизительно двух-трехмесячный объем потребления (в некоторых случаях меньше — если товар имеет ограничения по срокам хранения). Держать на складах большие запасы нет смысла, даже самые сложные логистические схемы вполне укладываются с запасом в эти сроки, а потому держать на складе большие объемы экономически нецелесообразно.

Поэтому первая критическая точка санкционной войны — это как раз точка исчерпания оперативных запасов. По ней-то и можно судить, адаптировалась ли экономика или не очень. Если точнее — то начала ли она адаптироваться. Маркером, к примеру, может стать обычный кофе — что в зернах, что растворимый. В России он не производится, а значит, по нему можно оценивать работоспособность внешнеторговых и логистических цепочек. Понятно, что совсем поставки не прекратятся, вопрос лишь в том, насколько они упадут — поэтому по уровню, а главное – темпу роста цен можно будет оценивать, как экономика проходит эту точку.

Следующая точка немного дальше — примерно месяцев восемь-девять. К этому моменту становится ясно, как обстоят дела с продукцией и товарами первой необходимости, без которых в стране начинаются уже не кризисные, а катастрофические события. Это всегда минимальный набор базовых продуктов и товаров (небезызвестные «соль-спички-мыло», мука, сахар и так далее). Маркером становится нормированное потребление таких товаров и продуктов. Нормирование может быть «талонным», может иметь вид фиксирования цен (впрочем, за фиксированием цены в неплановой экономике всегда следует исчезновение товара, за которым следуют те же самые «талоны»).

До второй критической точки стратегические запасы, как правило, не «распечатываются» или используются локально. После этой точки приходится переходить к «проеданию» уже стратегических запасов, что ведет к третьей точке — критическому исчерпанию этих запасов.Как правило, стратегические склады в случае, если экономика так и не смогла преодолеть последствия санкций, оголяются примерно через 2-2,5 года (здесь нужно понимать, что критические товары первой необходимости даже в совсем кризисной экономике все равно как-то, но производятся, а стратегический запас восполняет дефицит на минимальном уровне потребления).

Здесь маркером может стать, к примеру, уже известная офисная бумага: российских мощностей по производству перхлората натрия критически мало, но за год-полтора наладить производство минимально необходимых объемов вполне возможно. Вот и посмотрим.

Иначе говоря, первые итоги можно оценивать не ранее чем через квартал после введения «калечащих» санкций, делать выводы — примерно через 9 месяцев, ну, а через 2-2,5 года, если экономика на самом деле не вытягивает — то начинать готовиться к коллапсу. Завиральные и залихватские рапорты прямо сейчас — это чушь и вранье. Просто потому, что нет возможности оценить реальное положение дел.

Понятно, что может быть и некоторый разброс по времени: российская экономика и без того в тяжелейшем кризисе. Поэтому вторая и третья критические точки могут наступить быстрее. Насколько быстрее – не берусь судить. Вторая – ну, может быть, уже через шесть месяцев, а третья – примерно через год-год с небольшим.

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