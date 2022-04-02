 

Уилл Смит объявил о выходе из Американской киноакадемии после инцидента на “Оскаре”

02.04.2022, 10:29, Разное
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Напомним, что во время церемонии вручения премии “Оскар” ведущий Крис Рок пошутил по поводу очень короткой стрижки Джады:

Джада, люблю тебя! С нетерпением жду выхода фильма “Солдат Джейн-2”, – сказал комик, намекая на бритую голову супруги Уилла Смита.

Сначала все радостно посмеялись над шуткой, но потом Уилл Смит увидел реакцию жены, встал, вышел на сцену и ударил Криса Рока в лицо. После вернулся на свое место и оттуда в грубой форме и громко сказал Року, чтобы тот “не смел произносить имя его жены”. На эти несколько секунд редакторам даже пришлось отключить звук трансляции из-за нецензурной брани Смита. Но звук все же прошел в эфире Австралии и Японии.

Крис Рок и Уилл Смит

Отметим, что “прическа” Джады – это результат алопеции (аутоиммунного заболевания, который сопровождается резкой потерей волос). Про свой недуг актриса рассказала в 2018 году, а в 2021-м призналась, что потеря волос привела ее к затяжной депрессии, выйти из которой ей помогла ее семья.

Уилл Смит, став в этот вечер обладателем премии, почти сразу принес публичные извинения за случившееся. 

Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был неправ. Я смущен, и мои действия не определяют меня как человека, – заявил Уилл Смит.

Позже высказался и Крис Рок, отметив, что пока не готов дать оценку произошедшему. 

Поступок Уилла Смита разделил общество на два лагеря – одни считают, что актер вступился за честь жены, вторые, что за подобные агрессивные действия следует наказать актера, в том числе, и лишить премии “Оскар”. 

Уилл и Джада Смит на церемонии “Оскар”



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