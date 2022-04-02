 

Подозрительный Зеленский и авиаудар по Белгороду: Главное о спецоперации на Украине ко 2 апреля

02.04.2022, 10:25, Разное
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Накануне президент Украины обратился с очередным видеообращением. Он заявил, что два офицера ВСУ лишились погон. Как оказалось, Владимир Зеленский заподозрил их в “нарушении присяги”. “Антигероями” на этот раз оказались глава Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко и начальник Главного управления внутренней безопасности Службы Андрей Наумов.

В это время Следственный комитет России предъявил заочное обвинение главе военного ведомства Украины Валерию Гелетею, экс-главе Генштаба ВСУ Виктору Муженко и еще 20 военачальникам. Их обвиняют в геноциде русскоязычного населения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к националистам в Мариуполе. Он заявил, что у него есть их переговоры по радиосвязи и он знает, что те хотят сдаться, но не знают кому. Кадыров пообещал, что не тронет их, если они добровольно сложат оружие. “Один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим”, – подчеркнул глава Чеченской Республики.

Накануне утром произошел мощный пожар на нефтебазе в Белгороде. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, причиной возгорания стал авиаудар, который совершили два вертолета ВСУ, пролетевшие на низких высотах. Пострадали два работника нефтебазы пострадали, к вечеру пожар уже ликвидировали.

Украинская сторона МАГАТЭ заявила, что Чернобыльская АЭС снова под контролем Незалежной. Об этом говорится на официальном сайте агентства, также сообщается, что контроль был передан “в письменном виде”.



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