 

США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 млн долларов

02.04.2022, 9:40, Новости дня
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Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов, сообщил представитель Пентагона Джона Кирби.

В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что средства выделяются в рамках «Инициативы по помощи Украине в области безопасности» (USAI), в соответствии с которой техника и вооружения будут поступать не из запасов Пентагона, а закупаться у производителей.

По словам Кирби, это делается для того, чтобы «поддержать оборонные способности Украины» и добавил, что объявление обозначает начало процесса заключения контрактов, чтобы «обеспечить Вооруженные силы Украины новыми возможностями».

Ранее стало известно, что США поспособствуют передаче Киеву танков советского производства с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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