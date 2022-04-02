 

СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России

02.04.2022, 9:40, Новости дня
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Усиление ограничительных мер против РФ станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.

Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против РФ могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.

Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.

При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь РФ свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.

Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция РФ на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь сообщил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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