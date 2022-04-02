Мнение: Контуры битвы на Донбасс

Историк Илья Топчий о некоторых аспектах предстоящего сражения на Левобережье.

Контуры битвы на Донбасс

Прогнозирование в современной войне – дело неблагодарное. Особенно в условиях, когда и ход операций, и их информационное обеспечение вплотную привязаны к вопросам политики. Как говорится, «в XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись, идут не по привычному нам шаблону». Это я главу нашего Генштаба Герасимова процитировал, если что (хотя это – перефразировка более ранних размышлений различных военачальников всех времен и народов, по сути).

Итак, попробуем дать прогноз предстоящего сражения за Донбасс. Приглашаю вас принять в этом участие. Насколько он будет верен – покажет время. Позднее, как говорится, посмотрим – и сопоставим.

Ранее (в начале марта) ваш покорный слуга прогнозировал, что раньше апреля на Донбассе ничего не решится. При этом упирал на начало апреля. Похоже, это оказался несколько оптимистичный прогноз.

Теперь:

1. На Донбассе создаются две мощные группировки с обеих сторон. Россия перебрасывает войска с других направлений (Киев, Чернигов, Сумы). Украина – аналогично (но в меньших масштабах). Кроме того, ВСУ, по-видимому, передислоцировали части и соединения недавно сформированного Резервного корпуса (всего переброшено 40-45 тысяч человек) в восточную часть Днепропетровской области, нависая над флангом северной "клешни" предполагаемого окружения группировки ВСУ на Донбассе.

2. Всего получится до 250-270 тысяч человек со стороны России (порядка половины – ЛДНР и добровольческие формирования), в районе 2 тысяч танков и сопоставимого количества артиллерийских систем (РСЗО и ствольной артиллерии – без минометов), 300 самолетов, 200-300 вертолетов. Это – то, что на Донбассе. Со стороны Украины: 130-150 тысяч (включая Резервный корпус и 20-30 тысяч спешно перекинутых солдат из-под Киева, Сум, Чернигова), в пределах нескольких сотен танков, 30 самолетов, 50 вертолетов. Перевес в живой силе – двойной, по танкам – тройной, по авиации и вертолетам – в пять-десять раз. Хорошее соотношение, но насколько будет реализовано?

3. Битва за Донбасс станет, безусловно, генеральным сражением всей кампании. Об этом также уже много где говорилось. "Рубить котел" будут, скорее всего, как аналогично предполагалось в первой половине марта, по оси Барвенково-Покровск и между Лисичанско-Северодонецкой и Славянско-Краматорской городскими агломерациями.

4. Сроки реализации: в течение апреля. Не факт, что получится раньше. Мариуполь на месяц с лишним приковал существенную группировку российских сил и НМ ДНР: не менее 50 тысяч человек (150-я МСД; несколько частей и соединений морской пехоты ВС РФ; некоторые части и соединения ДНР, в том числе второочередные; чеченская Росгвардия. Высвобождение этих сил, к тому же обильно снабженных артиллерией, даст необходимые резервы для развития наступления (притом, что часть сил ДНР недавно уже снимали, для организации частного наступления к юго-западу и западу от Донецка и к западу от Горловки).

5. Окружение может и не получиться. ВСУ все ещё имеют возможность вывести значительную часть сил на запад, для формирования линии обороны по рубежу Павлоград – Гуляйполе. Плюс не исключены атаки российских войск к западу от Гуляйполя, с целью отрезать все силы ВСУ по Днепру. Для чего целесообразно сосредоточение всех максимальных сил на Донбассе, отказ от избыточного сосредоточения под Херсоном (где стоит встать в оборону) – для решения приоритетной задачи выигрыша в генеральном сражении кампании.

6. Проблемы с возможным развитием операции для обеих сторон лежат в одной плоскости. Не достигнуты нормативные плотности на км фронта что со стороны Украины для обороны (вместо 20-25 расчетных дивизий минимум получается 13-15), что со стороны России и ЛДНР для наступления. Они и не могут быть достигнуты с учетом задействованного потенциала сил. Который может быть преодолен при условии проведения мобилизации и массового привлечения добровольцев.

7. По поводу ЛДНР: некоторые следующие предварительные моменты. С учетом известных данных по "номерным" частям и соединениям, некоторым "старым" данным по предполагаемым масштабам мобилизации, возможно формирование до 4 танковых бригад, 4 артиллерийских бригад, 16-17 мотострелковых бригад-полков. Например, 2 февраля 2015 года тогдашний лидер ДНР А. Захарченко предполагал сформировать из резервистов 1 танковую, 1 артиллерийскую и 3 мотострелковых бригады. Данное заявление, не исключено, строилось на определенных мобилизационных планах. Судя по 107-му номеру второочередного батальона под Мариуполем, в перспективе развертываемого в бригаду, число мотострелковых бригад второй очереди в ЛДНР может составить не меньше семи (101-107). Не ясно, будут ли на основе имеющихся бригад-полков формировать дивизии.

Предварительно вот так вот. А ваши какие прогнозы?

https://schneider-krieg.livejournal.com/53070.html – цинк

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