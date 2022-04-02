 

Министр энергетики призвал россиян увеличить потребление электричества и газа для вызова зависти у европейцев

02.04.2022, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр энергетики Николай Шульгинов в ходе выступления на нефтегазовом форуме в Санкт-Петербурге призвал россиян вызвать зависть у европейцев путем увеличения потребления электричества и газа. 

Свое предложение он объяснил психологическим давлением, которое вынудит граждан недружественных стран отказаться от санкций и эмбарго.

“Включите свет во всех комнатах, телевизоры, компьютеры, пусть работают круглосуточно. Принимайте не душ, а теплую ванну каждый день, лучше дважды. Газ лучше используйте, а не микроволновку. Нам нужно показать европейцам, от чего они отказались, чтоб завидовали”, — посоветовал министр.

Также Шульгинов призвал “майнить” криптовалюту на домашних компьютерах и телефонах, а за коммунальные платежи не беспокоиться, правительство утвердило новый закон, разрешающий брать автоматически долг в банке на гражданина для погашения платёжек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Мнение: Обстановка с КВИ На бумаге и на деле

31.07 / Казахстан потребовал от России компенсацию за «разграбление целинных земель»

30.12 / Москва поддержала более 30 тысяч предпринимателей в 2021 году

18.05 / Пандемия помогает простой POS-платформе Ordr для баров и ресторанов собрать 12 миллионов долларов

31.07 / Александр Даванков из партии «Новые люди» заявил о необходимости решать допинговые проблемы в спорте России

26.07 / Мнение: Про ковид и Фому

05.10 / Мнение: Узел ПВО Баку

22.07 / Александр Домогаров высказался о блогерах и современной молодежи

05.09 / Мэр Москвы Собянин и глава Минобороны Шойгу сделали прививку от коронавируса

06.01 / Outer Russia: «внешняя Россия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика