Министр энергетики призвал россиян увеличить потребление электричества и газа для вызова зависти у европейцев

Министр энергетики Николай Шульгинов в ходе выступления на нефтегазовом форуме в Санкт-Петербурге призвал россиян вызвать зависть у европейцев путем увеличения потребления электричества и газа.

Свое предложение он объяснил психологическим давлением, которое вынудит граждан недружественных стран отказаться от санкций и эмбарго.

“Включите свет во всех комнатах, телевизоры, компьютеры, пусть работают круглосуточно. Принимайте не душ, а теплую ванну каждый день, лучше дважды. Газ лучше используйте, а не микроволновку. Нам нужно показать европейцам, от чего они отказались, чтоб завидовали”, — посоветовал министр.

Также Шульгинов призвал “майнить” криптовалюту на домашних компьютерах и телефонах, а за коммунальные платежи не беспокоиться, правительство утвердило новый закон, разрешающий брать автоматически долг в банке на гражданина для погашения платёжек.

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