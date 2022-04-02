Мнение: Гулаг уже не тот…



Итак, пока все мои любимые светлоликие друзья завалили, причем большая часть из них, даже вот Гозман, свалили за рубеж (мне вчера особенно доставляло, как отмазывали Хаматову) – оказалось, что Мордор опять все испортил. Они значит массовых расстрелов ждали, а Путин только казну пополнил…

За март 2022 года в Томской области 47 человек были привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом 2 апреля сообщило региональное управление МВД.«В Томской области, начиная с 6 марта 2022 года, сотрудники полиции выявили и пресекли 47 правонарушений по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», – говорится в сообщении.Все материалы, по данным полиции, были рассмотрены в суде. 47 человек признаны виновными в совершении правонарушения. Каждому назначено наказание в виде штрафов в размере от 30 до 45 тысяч рублей.«Общая сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей», – добавили в МВД.

На этом фоне даже не хочется разбирать комментарии местных умалишенных, которые пишут… ну, вы поняли, лучше давайте поглядим как это было? Потому что, вот, например, картинка, как либеральные оппозиционеры отреагировали на пытки наших военнослужащих.

И, будьте уверенны, тот же Дудь, Парфенов или Пивоваров – очень хотели бы наговорить массу дряни, но они понимают, что кое-какой шанс у них еще есть вернуться в Россию (если уехали, за Парфенова просто не поручусь) и продолжать рубить бабло тут. Плюс, есть отмороженные во всю башку, как Невзоров, против которого НАКОНЕЦ-ТО завели дело, теперь, правда, довели бы до ума, а есть хитрые Хаматовы – которым, …ть, страшно стало! И нет другого места, кроме как нацисткая Прибалтика – чтобы переждать трудное время для всей страны, правда?

Хотя, бог шельму метит и вот уже поехали интересные новости:

Уехавшая в Латвию артистка Чулпан Хаматова вышла на связь. О своей нынешней жизни она рассказала в Ютуб-шоу «Скажи Гордеевой». Оказывается финансовое положение Чулпан Хаматовой оставляет желать лучшего. Чулпан пожаловалась на отсутствие работы и перспектив Как она сказала всё складывается не так, как она изначально планировала. Артистка призналась, что живёт в деревне, а денег на жизнь катастрофически не хватает. Запасов осталось всего на 4 месяца. Сейчас, в данной ситуации, когда я без работы и без каких-либо перспектив в будущем. Это дом не в Юрмале и не в Риге. Этот дом стоит в деревне.

И знаете, я ведь не добрый, мне надоело – эти "воздушные" меня откровенно за…долбали. Потому что они ВОЗДУШНЫЕ – либо потому что очень тупые, либо потому что засадят вам, только отвернись, нож в спину – с радостью и оправдание они, поверьте, найдут. Тут не сложно сложить каждый раз два плюс два – но зачем, когда демократия в опасности, да? Они, которые говорят, что не любят ходить строем – ровно почему-то строем и ломанули за границу? Правда, ожидаемо, там вышел многим облом – давайте еще одну звезду процитируем:



«Меня отовсюду поперли, думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево? Приехав в Испанию, четыре дня не понимала: кто я, зачем я? Ведь я была дважды виновата — уехала с Украины, сижу тут, курю на террасе»

Это, если кто забыл – Татьяна Лазарева, герой КВН 90-х и ведущая СТС 00-х кажется. Было все, но жизнь-то борьба – против своего государства. И вот когда это дело отбиваться перестало, мамзель лишь жалеет… что ее дети не могут теперь летать бизнес-классом! Понимаете, что надо иметь в башке? Нет, напомню.

Дама, когда пару лет назад придурошные навальнятки перекрывали Москву, а я там был и до сих пор понять не могу, что нужно иметь в своей черепной коробке, чтобы там бузить, видя всю эту красоту, разве вот такую мамашку – Лазарева сама говорила в эфире "Дождя": я ехала с сыном, мы это видели, я сказала, видишь, какие они молодцы, защищают свои гражданские права, но… ты туда не лезь!

И вот, как результат.

Да, сегодня наших любимых сложно стало отслеживать – все помойки почти закрыли информационные. Но они точно не поменялись, а лишь затаились.

Повторюсь: я очень надеюсь, что чистка продолжится и как сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа, и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. "

Конечно, это из области фантастики – у нас на хлебных местах дерьма столько сидит, что следующие лет 50 бы разгрести, чтобы без фанатизма, конечно, но как есть. Что-то меняется. Жалко, не так эффективно, как бы хотелось.

p.s. Ну и на этом фоне, конечно, как всегда хочется заметить уровень накала западной пропаганды и ненависти. Свобода, мать ее, слова.

Вместе победим!

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