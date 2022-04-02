 

Российскую армию в Call of Duty может заменить азербайджанская

02.04.2022, 8:51, Разное
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Как сообщили в Activision в связи с началом специальной военной операции на Украине российскую армию уберут из компьютерной игры Call of Duty. Разработчики приняли решение заменить её армией Азербайджана, отлично проявившей себя во время конфликта в Нагорном Карабахе.  

В компании утверждают, что ВС РФ не вернут в игру даже в случае прекращение боевых действий и стабилизации ситуации на Украине. Армия будет дисквалифицирована на пять лет с возможностью продления сроков санкций.

Представитель Баку в Вашингтоне заявил, что страна рада расширяющемуся сотрудничеству с частным бизнесом и готова предоставить экипировку и оружие для “воссоздания и увековечивания образа великого солдата Azərbaycan Silahlı Qüvvələri на десятилетия вперед”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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