Мнение: О начавшейся смуте в «ближнем круге»… Кто сливает Путина?

Тут информация прошла такая, «нехорошая», с самого верха…

Пауки в банке зашевелились. На словах-то одно, все горой за гаранта. Но на деле — кто-то уже затевает «свою игру». А, может быть, и несколько таких.

И можно было бы отмахнуться: чего только ни выдумают враги! Но есть и упрямые факты. Тоже неприятные.

Если в двух словах — «сливают» президента по-тихому…

Американские спецслужбы частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение российского президента Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем. О содержании доклада рассказала журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Но ещё ранее аналогичные цитаты из документа появлялись в различных #СМИ со ссылкой на анонимный источник.

«Мы обладаем информацией о том, что Владимир #Путин ощущает себя введённым в заблуждение российскими военными, результатом чего явилось сохраняющееся напряжение в отношениях между ним и военным руководством, — сказала на брифинге Кейт Бедингфилд. — Мы считаем, что российского президента его советники дезинформируют о том, как неэффективно действуют российские военные и насколько российская экономика искалечена санкциями. И всё потому, что слишком боятся сказать ему правду».

Сам по себе вывод о том, что Владимир #Путин мало общается с кем-то, кроме узкого круга давно знакомых ему силовиков, не нов. Отчасти эта «изоляция» связана с жёсткими карантинными мерами, созданными вокруг нынешнего хозяина Кремля после начала пандемии. И тем интереснее выглядят подробности происходящего в этом крайне узком кругу, раскрываемые Америкой.

По словам Кейт Бедингфилд, источники этих сведений или методы, которые они получены разведкой, не могут быть рассекречены. Но по её уверениям, администрация Джозефа Байдена всё же решила обнародовать часть известной ей информации для того, чтобы показать, какой стратегической ошибкой для России стала специальная военная операция. «Потенциально это полезно… Это может заставить Владимира Путина переосмыслить, кому он может доверять», – цитирует Рейтер еще один источник в Белом доме, на этот раз анонимный.

В американской прессе уже не в первый раз появляются статьи, из которых прямо следует вывод, что западные спецслужбы действительно нашли какой-то способ узнавать, что происходит вокруг Владимира Путина. Администрация Джо Байдена начала систематически публиковать известные ей сведения с осени прошлого года. Их частью были многочисленные (и в итоге подтвердившиеся) предупреждения о подготовке специальной военной операции, а также о возможной дате её начала. Справедливости ради, таких дат было названо несколько.

Тем не менее, создаётся впечатление, что уровень информированности нынешней Вашингтонской администрации относительно того, как реально обстоят дела за кремлёвскими зубцами, намного выше, чем у предыдущих. И он заметно вырос после начала в прошлом году всех этих манёвров около границ сопредельной страны. Словно бы на самом «верху» завёлся пацифист.

На первый взгляд, в «ближнем круге» повязаны все. Потому он и «ближний». Тем не менее, нынешний уровень геополитических рисков уже таков, что действительно мог стать побудительным мотивом для кого-то из окружения. И доказательством тому такая вот «матрица настроений» от одного из близких Кремлю политтехнологов.

Не все, в общем, сплотились в едином порыве…

И на то есть свои резоны. Главный из которых — поговорка в чиновной среде. Мол, братские могилы хороши лишь для неизвестных солдат. ©

Впрочем, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий #Песков попытался всё это бодро опровергнуть. Дескать, «ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они… не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», — заявил он. Вот что он этим хотел сказать? Что Владимир #Путин уже ничего не решает?

И всё же более насущный вопрос остаётся. Так кто же среди самых приближённых тайком «сливает» информацию, а заодно и самого президента?

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