США собрались помочь Украине с получением советских танков

Соединенные Штаты поспособствуют передаче Киеву танков советского производства с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил источник The New York Times в администрации США.

По имеющимся у источников издания сведениям, США впервые за время конфликта выступят посредником в процессе передачи Украине советских танков, поставки которых якобы должны «вскоре начаться». Издание не указывает количество техники, которую планируется передать украинским военным, а также не конкретизирует, какие страны могут принять участие в передаче Киеву вооружений, передает ТАСС.

Как утверждает издание, решение о том, чтобы США поспособствовали передаче Киеву танков советского образца, было принято после запроса президента Украины Владимира Зеленского. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Зеленский просил напрямую США о поставках танков. «Мы слышали его запрос о танках, среди прочего. Украинцы конкретно к США, как я понимаю, по вопросу о танках не обращались, они обратились к некоторым другим государствам», – отметил он.

Накануне российский спецназ захватил под Черниговом группу модернизированных украинских танков Т-64. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Североатлантический альянс будет поставлять оружие на Украину «сколько понадобится».

В пятницу в МИД РФ назвали политику НАТО «воевать до последнего украинца» предельно циничной, предупредив, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Днем ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования РФ по безопасности игнорировались.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.

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