 

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

02.04.2022, 8:16, Новости дня
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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты.

«Желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Уточняется, что предупреждение о гололедице и мокром снеге в Москве и Подмосковье действует до 9.00 3 апреля. Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду –предупреждение действует до 21.00 3 апреля в Москве и области.

Накануне синоптики рассказали, что в Московском регионе ожидается облачная погода с мокрым снегом. Днем в столице температура будет от одного до трех градусов тепла, в ночь на пятницу возможны заморозки до минус четырех градусов. В Подмосковье температура не превысит пяти градусов тепла, в ночные часы похолодает до семи градусов мороза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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