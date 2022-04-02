ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; а также н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.

Накануне сообщалось, что украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в ДНР, выпустив десять снарядов калибром 122 мм.

Ранее в представительстве сообщили, что более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта.

—