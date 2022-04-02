Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для АЭС

Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для АЭС «Темелин», сообщило информационное агентство ЧТК.

Ядерное топливо было доставлено в четверг. Это был третий с 24 февраля российский борт, доставивший стратегически важный груз для чешских АЭС – «Темелин» и «Дукованы» (юго-восток страны). Обе станции теперь обеспечены ядерным топливом на более, чем два года, передает ТАСС.

Более новой из чешских АЭС является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция «Темелин». Обе АЭС были возведены при помощи СССР. Соответствующий договор между Советским Союзом и ЧССР был подписан в 1970 году. Российская компания «ТВЭЛ» (топливный дивизион Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.

Между тем Чехия присоединилась к запрету ряда стран Запада на использование российскими самолетами своего воздушного пространства. В случае с бортами, доставившими ядерное топливо для АЭС, было сделано исключение.

Напомним, в сентябре 2021 года власти Чехии запретили участие РФ в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы». Отметим, Чехия входит в список недружественных РФ стран. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему российский уран держит Запад на привязи.

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