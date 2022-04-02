 

В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля

02.04.2022, 7:30, Новости дня
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Введение американских санкций против РФ ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.

Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против РФ санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – сообщил Ковалик в беседе с RT.

Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.

Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию РФ на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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