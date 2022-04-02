Скоро на Земле исказится пространство и время

Но не волнуйтесь! Ученые считают, что эти явления не будут катастрофическими.

Человечество ждет невероятное шоу. В галактике в созвездии Волопаса произойдет слияние двух черных дыр. Такое событие вызовет вспышку на небе, а также приход мощной гравитационной волны. Гравитационная волна — это искажение пространства-времени. То есть время начинает замедляться или идти вспять, пространство «пульсирует». Как это выглядит в реальности, никто не знает, потому что такого не было никогда. На Землю время от времени приходят гравитационные волны, но очень слабые.

Галактика, о которой идет речь, находится в 1 миллиарде световых лет от нас. Очень далеко, и это хорошо: явления будут не катастрофическими. Волопас не заходит в широтах средней полосы России, так что — увидим в любом случае.

В центре этой далекой галактики находятся две черные дыры, одна вращается вокруг другой. Их суммарная масса примерно в 800 миллионов раз больше Солнца, при этом по космическим меркам они крошечные, меньше размеров орбиты Земли. Они то сближаются, то отдаляются. Когда сближаются, происходит небольшая вспышка.

Астрономы давно наблюдают за этими вспышками, и они заметили, что вспышки становятся все чаще. Еще несколько лет назад такая вспышка случалась раз в год. Теперь — раз в месяц. Это значит, что меньшая черная дыра стремительно приближается к большей. Как подсчитала группа астрономов, до полного слияния — максимум тысяча суток. То есть это произойдет или в этом, или в следующем году.

Земляне увидят вспышку на небе, вряд ли очень яркую (в норме эта галактика не видна простым глазом). О дальнейших последствиях можно только гадать. Слияние черных дыр — самая мощная катастрофа, которую только можно ожидать в нашей Вселенной.