Зеленский лучше Байдена даже для США

Социологи из Pew Research Center, базирующегося в Вашингтоне, опубликовали удивительные результаты соцопроса, проводившегося в конце марта. Получается, что Владимир Зеленский в США значительно популярнее, чем Джо Байден: в него верят, как в лидера, а в собственного президента не верят. Чем это можно объяснить?

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Дмитрий Бавырин

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