 

Зеленский лучше Байдена даже для США

02.04.2022, 6:07, Новости дня
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Социологи из Pew Research Center, базирующегося в Вашингтоне, опубликовали удивительные результаты соцопроса, проводившегося в конце марта. Получается, что Владимир Зеленский в США значительно популярнее, чем Джо Байден: в него верят, как в лидера, а в собственного президента не верят. Чем это можно объяснить?

Теги: 

США
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Украина
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социология
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Джо Байден
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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