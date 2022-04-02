Зеленский лучше Байдена даже для США
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Социологи из Pew Research Center, базирующегося в Вашингтоне, опубликовали удивительные результаты соцопроса, проводившегося в конце марта. Получается, что Владимир Зеленский в США значительно популярнее, чем Джо Байден: в него верят, как в лидера, а в собственного президента не верят. Чем это можно объяснить?
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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