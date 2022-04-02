 

СК возбудил дело об убийстве националистами полицейских в Мариуполе

02.04.2022, 6:07, Новости дня
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию, которую сообщили беженцы из Украины.

Речь идет об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте ведомства.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя… Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию.

Напомним, Мариуполь был в 2014 году возвращен под контроль Киева, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Город окружили 7 марта 2022 года, тогда же началась зачистка отдельных его районов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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