СК возбудил дело об убийстве националистами полицейских в Мариуполе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию, которую сообщили беженцы из Украины.

Речь идет об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте ведомства.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя… Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию.

Напомним, Мариуполь был в 2014 году возвращен под контроль Киева, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Город окружили 7 марта 2022 года, тогда же началась зачистка отдельных его районов.

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