Зеленский ушел от ответа на вопрос об ударе по Белгороду

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о том, приказывал ли он наносить удар по нефтебазе в Белгороде.

«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. В регионе после взрывов оказались повреждены линии электропередачи. Площадь возгорания емкостей с топливом на нефтяной базе в Белгороде составила 1,2 тыс. квадратных метров.

В Минобороны подчеркнули, что белгородская нефтебаза, атакованная украинскими военными вертолетами Ми-24, снабжала топливом исключительно гражданский транспорт. Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

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