Мнение: Шокирующая регулярность убийств

Тема сейчас не самая актуальная, но в порядке подбивания хвостов.

"Совершенно внезапно" (на самом деле нет) выяснилось, что протесты имени Джорджа Флойда не привели к существенному изменению смертности от действий полиции США. Хотя еще года 2 назад сколько было рассказов в стиле "Борис, ты не понимаешь, вот сейчас протестующие добьются перемен к лучшему, не стоит их недооценивать". Угу, перемога уже в пути.

Американские полицейские продолжают убивать людей с угрожающей частотой, сообщает The Guardian. По данным некоммерческой исследовательской группы Mapping Police Violence, правоохранительные органы в США по состоянию на 24 марта убили 249 человек за текущий год, что равносильно трём смертям в день. Эти данные, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что почти за два года, прошедших с момента убийства Джорджа Флойда, США не добились значительного прогресса в борьбе со смертями от рук правоохранительных органов и что обещания системных реформ, данные в 2020 году, не оправдались, пишет газета.

Как напоминает издание, начиная с 2013 года американская полиция ежегодно убивает примерно 1100 человек. В 2021 году офицеры убили 1136 человек – этот год стал одним из самых смертоносных за всю историю наблюдений, сообщает Mapping Police Violence. Организация отслеживает случаи смерти, зарегистрированные полицией, правительствами и средствами массовой информации, включая случаи, когда люди были смертельно ранены, избиты, ограничены в движениях и подвергнуты электрошоку.

«Шокирующая регулярность убийств наводит на мысль о том, что на самом деле ничего не изменилось настолько существенно, чтобы остановить общенациональную динамику насилия со стороны полиции», — заявил специалист по обработке данных и политический аналитик Сэмюэль Синьянгве, основавший Mapping Police Violence и Police Scorecard. «Это демонстрирует, что мы делаем недостаточно, и, в любом случае, с каждым годом ситуация становится всё хуже», — добавил он. Правозащитники утверждают, что постоянный уровень убийств является важнейшей причиной, по которой США не должны расширять силы своей полиции.

Джо Байден, который неоднократно заявлял о необходимости финансировать полицию, в начале этой недели выступил с предложением внести в бюджет $30 млрд на усилия по обеспечению правопорядка и предупреждению преступности, включая введение в строй большего числа полицейских. Это предложение, в котором содержался призыв к расширению «подотчётной общественной полиции», вызвало критику со стороны активистов по вопросам расовой справедливости. Движение за жизнь чернокожих отметило, что Белый дом предлагает выделить всего $367 млн на поддержку реформы полиции, и заявило, что бюджет Байдена «демонстрирует вопиющее пренебрежение к его обещаниям чернокожим людям, замаскированное под попытку снизить преступность».

Представитель Белого дома Майкл Гвин, в свою очередь, сообщил в электронном письме, что Байден был «последователен в своём несогласии с сокращением финансирования полиции и в своей поддержке дополнительного финансирования для общественной полиции» и что президент «по-прежнему привержен продвижению давно назревших реформ полиции».

Как напоминает газета, в период общенациональных демонстраций после убийства Джорджа Флойда лозунг «Лишить полицию финансирования» стал главным девизом протестующих. Его сторонники утверждали, что усилия по реформированию полиции не смогли предотвратить убийства и неправомерные действия. Администрации городов могли бы спасти жизни, сократив бюджет полиции, ограничив её потенциально смертельные столкновения с гражданскими лицами и реинвестировав средства в общественные программы, направленные на устранение коренных причин преступности, заявляли активисты.

Некоторые города страны поначалу отреагировали на это требование незначительным сокращением бюджета полиции, но в последний год всплеск насилия с применением огнестрельного оружия и убийств сделал идею прекращения финансирования непопулярной (даже несмотря на то, что нынешний уровень преступности остаётся значительно ниже, чем десятилетия назад), пишет газета. Из-за широкого освещения преступлений в средствах массовой информации чиновники вынуждены были отказаться от реформ, сосредоточиться на ужесточении наказаний и больше инвестировать в полицию. Города, которые сделали небольшие сокращения, позже в значительной степени восстановили и расширили бюджеты правоохранительных органов.

Синьянгве указал на анализ данных в Лос-Анджелесе, продемонстрировавший, что в последние годы треть случаев применения силы со стороны лос-анджелесской полиции касались лиц без определённого места жительства: «Вместо того чтобы применять силу против бездомных, мы должны инвестировать в службы и создавать невооружённые гражданские средства реагирования на эти проблемы», — подчеркнул основатель НПО.

Сторонники увеличения бюджета полиции утверждают, что правоохранительные органы являются ключом к решению проблемы насилия, но Синьянгве отметил, что менее 5% всех арестов в стране совершаются за серьёзные насильственные преступления. Исследования показали, что расширение полицейских сил приводит к увеличению числа арестов за незначительные правонарушения, отметил он. С ними были связаны и многие громкие убийства, совершённые полицией, напомнил правозащитник.

https://russian.rt.com/inotv/2022-04-01/Guardian-nikakogo-progressa-so-vremyon

Вот так вот – от "неизбежных кардинальных перемен" к "ничего существенно не поменялось". А шума то было…

BLM сыграли свою роль в предвыборной кампании Байдена, а потом пар постепенно стравили в свисток. Ну и да, памятники конфедератам повалили. Это конечно очень помогло в главном вопросе.

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