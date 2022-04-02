 

Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии

02.04.2022, 4:45, Новости дня
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Американский актер Уилл Смит объявил о решении выйти из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил по лицу комика Криса Рока.

«Я не оправдал доверия со стороны академии. Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным», – приводит ТАСС текст заявления актера, опубликованного в американском журнале Variety.

«Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным. Список тех, кому я причинил вред, длинный, и включает в себя Криса, его семью, многих моих друзей и родных, всех присутствовавших в зале и телезрителей по всему миру», – подчеркнул Смит. «Изменения требуют времени, и я готов проделать работу, чтобы никогда более не дать насилию взять верх над разумом», – заключил артист.

В четверг американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Совет управляющих киноакадемией 18 апреля может приостановить членство актера в организации.

В понедельник Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар», решившего пошутить над короткой стрижкой супруги актера, пришедшей на мероприятие с обритой головой из-за болезни. Через несколько минут после инцидента Уиллу Смиту была вручена статуэтка за лучшую мужскую роль – в картине «Король Ричард» (King Richard, 2021). Актер публично извинился перед Роком. Сам Крис Рок решил не обращаться в полицию.

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