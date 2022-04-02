 

США ввели санкции против КГБ Белоруссии

02.04.2022, 4:45, Новости дня
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Министерство торговли США ввело экспортные санкции против 24 белорусских юридических лиц, в том числе Внутренних войск МВД Белоруссии, Комитета государственной безопасности (КГБ) и спецподразделения КГБ «Альфа», соответствующее уведомление американское ведомство разместило в Федеральном реестре США.

В черный список были в том числе включены Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета. В уведомлении подчеркивается, что санкции были введены «в ответ на то, что Белоруссия значительно способствовала и поддерживала вторжение РФ на Украину, а также [поддерживала] вооруженные силы России», передает ТАСС.

В документе говорится, что юрлица были занесены в санкционный перечень «за приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной [для экспорта], с целью поддержки вооруженных сил Белоруссии». Подчеркивается, что теперь при рассмотрении лицензионных заявок на экспорт в отношении фигурантов списка будет действовать «презумпция отказа».

Накануне США ввели санкции против 120 юридических лиц из РФ и Белоруссии. В четверг американский Минфин США добавил в санкционные списки по РФ 13 физических лиц и 21 компанию, среди которых «Сертал», «Серния инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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