Фотинья Колодезница: народные приметы 2 апреля

Фотина Самаряныня

В нынешний церковный праздник православные вспоминают героиню известного библейского предания из палестинского города Самарии. Фотина была той самой женщиной, у которой Иисус Христос попросил напиться из колодца Иакова. После той знаковой встречи Фотина всей душой уверовала в Сына Божьего и стала Его преданной ученицей.

Император Нерон, устраивавший сильнейшие гонения на христиан, подверг Фотину и ее семью жестоким пыткам, но все они остались верны Господу. Скончалась мученица в колодце, куда ее бросили после многочисленных безрезультатных пыток. Памятуя об этом трагическом событии, верующие прозвали Фотинью Колодезницей.

Что нельзя делать 2 апреля

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, православные старались в этот день не давать чужим людям воду из колодца. Захожих путников на Фотинью поили вчерашней водой. Также запрещалось готовить еду на воде, взятой из колодца 2 апреля. Строго-настрого воспрещалось в этот день и плевать в колодец – в противном случае он мог пересохнуть, а в дом могли прийти многочисленные несчастья.

Приметы и традиции

Колодезная вода в этот православный праздник почиталась особенно, так как считалось, что в ней осталась душа мученицы. Хозяйки поили такой целебной водой всех своих домочадцев, умывались ею, опрыскивали дом и даже поливали огород. Согласно другой народной традиции, на Фотинью Колодезницу люди закапывали в поле три пятака и ждали, что это принесет в семью достаток.

Что касается погодных примет, то в нынешний церковный праздник их всегда было множество. Люди верили: