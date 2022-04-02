Путин поручил укрепить военный потенциал РФ на западных рубежах

Президент Владимир Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала РФ на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО) укрепляется военный потенциал <…>. И [президент РФ Владимир] Путин дал поручение <…>, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», – приводит РИА «Новости» слова Пескова, сказанные пресс-секретарем президента РФ в интервью телеканалу «Беларусь 1». Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, министерство обороны РФ уже выполняет указание президента.

Накануне в МИД РФ назвали политику НАТО «воевать до последнего украинца» предельно циничной, предупредив, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Днем ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования РФ по безопасности игнорировались.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.

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