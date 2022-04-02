 

Власти США признали передачу Украине комплектов химзащиты

02.04.2022, 0:25, Новости дня
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Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины в том числе комплекты химической защиты, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По версии Псаки, Вашингтон осуществляет эти поставки с учетом якобы имеющихся угроз со стороны России. «Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины», – приводит утверждение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

«Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники», – добавила Псаки.

Накануне Минобороны РФ обнародовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. В тот же день Минобороны РФ продемонстрировало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине, подтверждающую важную роль сына главы администрации Соединенных Штатов в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже в российском оборонном ведомстве обнародовали список лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха. РФ потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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