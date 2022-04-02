 

Таксисты Эстонии вышли на акцию протеста против запрета «Яндекс.Такси»

02.04.2022, 0:25, Новости дня
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Водители такси в Таллине вышли на акцию протеста против запрета работы «Яндекс.Такси» на территории Эстонии, сообщило издание Postimees.

Демонстранты собрались у общего здания четырех министерств – финансов, экономики и инфраструктуры, социальных дел и юстиции. Согласно распространенным изданием фотографиям, они выстроили там вереницу автомобилей в фирменной обклейке сервиса, передает ТАСС.

«Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей», – приводит газета слова одного из лидеров протеста Мартина Метса.

Напомним, 31 марта власти Эстонии запретили работу сервиса «Яндекс.Такси». Эстонских интернет-провайдеров обязали ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям компании, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления этих программ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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