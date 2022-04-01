 

Аня Pokrov о фобиях, жизни без социальных сетей и Артуре Бабиче

01.04.2022, 23:15, Разное
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Аня, на что ты потратила свой первый гонорар?

Наверное, на шмотки из Bershka… Помню, как мне пришла первая оплата за рекламу, и я пошла, не глядя на цены, купила пару комплектов одежды. Всегда мечтала так сделать.

А ты помнишь свою первую брендовую вещь в гардеробе?

Сумка и кроссовки Balenciaga! Когда появились первые большие деньги, пошла в ЦУМ и купила их. Но, на самом деле, брендовых вещей у меня их не так много.

Кого ты можешь назвать своей иконой стиля и почему?

Из российских звезд мне нравится, как одевается Настя Ивлеева. А из иностранных знаменитостей очень нравятся стиль Ким Кардашьян и Арианы Гранде.

Помнишь свою первую любовь? Как это было?

Если говорить в общем понимании, то первая любовь случилась в 14 лет с мальчиком, которого звали Женя. Мы потом встречались еще до 17-18 лет, он долго меня не отпускал. Сейчас мы все еще общаемся, но уже нет никаких чувств.

Для тебя соцсети – большая часть жизни. Чем бы ты стала заниматься, если бы они полностью исчезли?

Думаю, что я не пропаду без них. У меня вообще-то есть диплом по специальности “Режиссура театрализованных представлений и праздников”. Я бы пошла работать аниматором, а потом бы открыла свое маленькое event-агентство… Ну или всегда есть вариант пойти работать официанткой! (Смеется)

Какое самое странное сообщение приходило тебе от подписчиков?

Ой, там огромный список. Дикпики приходят постоянно, также часто пишут сообщения в стиле “займи денег”.

Раз уж речь зашла про дикпики… Какое приходит на ум необычное место, где ты занималась сексом?

Крыша, лес и маршрутка. Вот такой набор.

Аня Pokrov и другие участники шоу “Звезды в Африке”

Каково это было – выживать в диких условиях в Африке вдали от дома?

Очень правильное слово, мы там действительно выживали. Еды не было совсем, но это не самое страшное. Очень хотелось домой, к родным и близким, было достаточно тяжело, но сдаваться не хотелось — держались до последнего.

Что самое необычное, что тебе пришлось съесть за все время, проведенное в Африке?

Сырые мозги овцы и всевозможные тараканы и гусеницы. Все-таки для моего организма это был большой стресс.

А есть ли у тебя фобии?

После Африки уже точно нет! До этого я боялась шприцов – очень боюсь уколов и даже фильмы не смотрю, где присутствуют шприцы. Еще боялась змей в воде и была клаустрофобия.

Ну и на десерт – назови три любимых фильма, которые ты можешь пересматривать бесконечно?

“Достучаться до небес”, “Я худею” и “1+1”.

Закончи фразу: “Самый близкий человек для меня – это…”

Это папа, мама, Артур (Бабич – ред.) и Маша (Горячева, другая участница Dream Team House – ред.).

Артур Бабич и Аня Pokrov



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