 

Умерла актриса Александра Яковлева

01.04.2022, 23:00, Новости дня
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Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни, сообщил режиссер Николай Лебедев.

«Это, к несчастью, произошло», – приводит слова режиссера ТАСС. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.

По мнению Лебедева, Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам». «Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», – отметил он.

Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. «Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», – вспоминает он.

Напомним, 20 июня 2019 года Яковлева отыграла последний спектакль. В тот же день народный артист Валентин Гафт призвал Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил». Позже актриса рассказала, что врачи дали неправильный прогноз на ход ее тяжелой болезни.

Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.

Александра Яковлева (фамилия при рождении Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, Петербург), в 2003 году – Петербургский государственный политехнический университет (ныне – Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987, Алла Сурикова). В качестве режиссера Яковлева в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».

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