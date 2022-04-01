Общество: Украинские военные прячутся от огня в «неотложках»

Украинские военные используют для передвижения машины «скорой помощи» – телеканал Al Jazeera случайно, как вооруженные люди в камуфляже выходят из реанимобиля. До этого стали известны многочисленые факты того, как ВСУ и нацбаты размещали свои позиции в жилых домах, школах и больницах. Ранее подобную тактику применяли только самые жестокие террористические организации.

Украинские силовики используют для передвижения в прифронтовой зоне кареты «скорой помощи». Соответствующие кадры опубликовал арабский спутниковый телеканал Al Jazeera («Аль-Джазира»). Репортер канала во время «прямого включения» из Николаева запечатлел, как из машины с красным крестом на крыше выпрыгивают несколько автоматчиков в полной экипировке ВСУ. Судя по всему, солдаты совершенно здоровы – они улыбаются и о чем-то оживленно разговаривают.

На эти кадры обратил внимание первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Украинские боевики неудачно попали в кадр телеканала «Аль-Джазира». Благодаря этому случайному кадру мы теперь знаем, что они используют медицинские машины для передвижения», – пишет Безсонов.

Ранее на этой неделе российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения.

«Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений, – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН. – Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву».

Дипломат отметил, что продолжаются случаи «изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины». Как сообщил Небензя, «хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе». В частности, по его словам, Москва ждет разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими националистами в боевых действиях автомобиля ООН с номером DP 210015.

Врач высшей квалификационной категории, педиатр, бывший депутат Госдумы Тамара Фролова считает, что подобное поведение недопустимо ни в мирное, ни в военное время. «Разве можно прикрываться каретой «скорой помощи»? Это преступление, выходящее за все мыслимые рамки» – сказала Фролова газете ВЗГЛЯД.

«Недопустимо использовать машины «скорой помощи» для перевозки бойцов ВСУ, которые явно находятся в добром здравии. Это недопустимо ни с этических позиций, ни с точки зрения международных соглашений, например – соглашений о деятельности Международного комитета Красного креста», – считает депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.

По мнению депутата, такие действия ВСУ подпадают под понятие военного преступления, а значит не имеют сроков давности для проведения следствия и вынесения судебного приговора. «Надеюсь, после полной денацификации Украины все эти преступники, прятавшиеся в машинах «скорой помощи», предстанут перед международным трибуналом», – добавил парламентарий.

«Мы имеем огромное количество информации о том, что нацбаты и ВСУ ведут боевые действия вне всяких правил, в частности – вне всяких норм обращения с пленными», – говорит другой депутат Госдумы, единоросс Олег Морозов. «Они размещают свои формирования в жилых зданиях, в больницах, школах. Ставят системы залпового огня возле магазинов. Все это абсолютно недопустимо, когда воюют настоящие мужики, потому что мужики воюют по правилам», – считает Морозов.

Депутат подчеркнул, что перемещение в машинах «скорой помощи» в полной боевой амуниции – это также война не по правилам и подобные действия должны караться, «потому что в итоге страдают мирные жители».

«ВСУ прикрываются людьми, красным крестом, делают все для того, чтобы в итоге потери несли вместе с ними, в том числе и обычные люди.

Вот так они ведут войну! Рано или поздно это все вспомнится, потому что это военные преступления», – указал депутат.

Один из ярких примеров использования карет «скорой помощи» не по назначению известен со времен израильской операции «Литой свинец», проходившей в Палестине в 2008-2009 годах. Дипломатам еврейского государства пришлось оправдываться в ООН по поводу нападений израильских военных на медучреждения и машины «скорой». Как пояснили в Израиле, движение ХАМАС систематически использовало автомашины с символикой Красного креста и Красного полумесяца для перевозки своих боевиков и оружия, – в нарушение законов вооруженного конфликта. Позднее и сами боевики признали, что разместили на территории больницы «Аль-Кудс» в городе Газа ракеты для стрельбы по Израилю.

Аналогичная практика применялась террористами в Ливии. Как говорилось в официальной ноте постпреда Египта при Совбезе ООН, осенью 2014 года в городе Бенгази боевики из движения «Ансар аш-Шариа» взорвали заминированную автомашину «скорой помощи» на контрольно-пропускном пункте вооруженных сил Ливии. Погибло более 30 человек и 60 получили ранения.

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