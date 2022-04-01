Колор-блок – главный тренд наступившей весны: модные цвета и подсказки по сочетанию

Зеленый и розовый, коричневый и оранжевый, фиолетовый и синий… Эти цвета мы наблюдали на многочисленных фотографиях, сделанных в стиле стритстайл. На картинке все выглядит так гармонично, но сможем ли мы повторить подобное с нашим гардеробом?

Оранжевый и зеленый

По отдельности они являются одними из трендовых цветов весны. А вместе – настоящая модная “бомба”. Возьмите за идею образ из превью, где представлено гармоничное сочетание оранжевого топа и плаща с зеленой юбкой, декорированной перьями. Аутфит в стиле Кэрри Брэдшоу получится ярким и сочным. Обратите внимание на высокие сапоги, которые визуально удлиняют ноги. Девушки невысокого роста, берите на заметку.

Оранжевый и флуоресцентный розовый

Пожалуй, это самый остромодный и претензионный цветовой дуэт. Согласитесь, ничто не сравнится с качественным костюмом, который будет поднимать настроение всю рабочую неделю. В этом сезоне популярны образы в стиле total look, поэтому комбинировать розовый костюм можно с футболкой такого же оттенка. Чтобы сочетать его с оранжевым, делайте акцент на аксессуары: сумка, лодочки на шпильке и шляпа-федора.

Сиреневый и голубой

Пастельные тона по-прежнему присутствуют в нашем гардеробе. В этом сезоне их можно сочетать как с более яркими цветами, так и между собой. Отличным дуэтом станут сиреневый и нежно-голубой. Идеальное сочетание, особенно если вы разбавите их белыми и металлическими аксессуарами. Например, золотой сумкой с крупной цепью.

Синий и зеленый

Для создания стильных образов не всегда нужно смотреть на противоположные цвета на цветовом круге. Как мы видим, прекрасно дополнить друг друга могут и соседние оттенки. Если работаете в офисе, где нет строгого дресс-кода, то вы просто обязаны осмелиться надеть синий костюм свободного кроя. Разбавьте основной цвет зеленой или бирюзовой рубашкой, а чтобы не переборщить, обувь выберите белую или черную.

Желтый и серый

В прошлом году Pantone назвал это сочетание трендом летнего сезона. Нет сомнений, что серый способен любой цвет сделать более изысканным, даже самый дерзкий желтый. Аутфит на фото – прекрасный пример. Чтобы подчеркнуть линию талии, часто выбирают брюки широкого кроя с вытачками. Для усиления оптического эффекта вместо блузки выберите боди, а в качестве верхней одежды – укороченную куртку. Сделать образ оригинальным вам помогут туфли с животным принтом.

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Klein Blue и розовый

Этот интенсивный синий в 1960 году запатентовал Ив Кляйн (отсюда и название). Интересно, что трендовым он был в 2020 году и увидеть его на Неделе моды, да еще в таком количестве было неожиданно. Одним из вариантов создания образа в стиле колор-блок может быть комбинация блузки-боди с легинсами. Нежно-розовый цвет в этом случае поможет уменьшить интенсивность синего. Белая обувь на каблуке смягчит яркий верх и добавит аутфиту женственности.

Коричневый и оранжевый

Шоколадно-коричневый был популярен прошлой осенью, и посмотрите, как круто он может перекочевать в наш весенний гардероб. Чтобы добавить яркости, предлагаем сочетать его с сочным оранжевым цветом. Такая комбинация даст вторую жизнь вашим кожаным брюкам (кстати, они в этом сезоне в тренде) и ботинкам на платформе. А если в качестве верха вы используете кардиган или вязаный жилет, то такое сочетание станет вашим любимым повседневным аутфитом.

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Зеленый, розовый и желтый

Зачем придерживаться двух цветов, если можно использовать три, а то и больше! “Фишка” неоновых оттенков в том, что они всегда идеально сочетаются друг с другом. Поэтому не бойтесь их смешивать между собой и начните экспериментировать. Удлиненный пиджак цвета фуксии, зеленые брюки, желтая сумка… И конечно же, пастельно-зеленый свитер, накинутый на плечи и повязанный вокруг шеи. Он придаст образу элегантности и смягчит натиск неонов.

Желтый, розовый и фиолетовый

Несмотря на то что представленный образ состоит из зимнего верха, его легко можно превратить в весенний аутфит. Замените плюшевую шубу на желтое пальто, и дело сделано! Яркий верх будет контрастировать с темным фиолетовым низом, а он будет дополнять розово-лиловый свитер и сумочку. Осмелитесь попробовать создать образ из таких насыщенных цветов?

Белый, голубой и коричневый

Работая в тандеме, голубой и коричневый создают элегантный образ. Если хотите сделать его свежим и легким, добавьте белую блузку свободного кроя. Стильным завершением образа станет шляпа-федора. Ее лучше выбирать в оттенке Klein Blue.