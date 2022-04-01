Химическая завивка снова в моде: для каких волос она подходит и может ли навредить

В прошлом химическая завивка (перманент) была очень популярна. Но затем она была забыта на долгие годы. В этом году перманент вновь возвращается в моду. Эта прическа делает прямые волосы вьющимися, а также увеличивает объем и пышность шевелюры. Для каких волос подходит химическая завивка? Может ли она навредить прядям? На эти вопросы мы ответим в статье.

Что такое перманент

Перманент – это процесс превращения прямых волос в завитки. Для этого используются специальные химические вещества, которые разрывают связи между прядями и делают их вьющимися.

Пряди наматываются на стержни, чтобы придать им желаемую волнистость. Затем шевелюру обрабатывают химическим составом, который закрепляет завитки. Его держат на голове некоторое время, а затем смывают. На волосы наносят нейтрализатор, чтобы завершить процесс.

Процедура занимает около 1,5-2 часов. Эффект завитых волос сохраняется от 2 до 6 месяцев. Его длительность зависит от ухода за шевелюрой.

Для каких волос подходит химическая завивка

Химическая завивка подходит не только для прямых, но и для вьющихся прядей. Она помогает сделать кудри более сильными и крепкими.

Если вы недавно красили или осветляли волосы, то с химической завивкой придется повременить. Подождите, когда ваши пряди восстановятся после окрашивания. Средства для перманента создают нагрузку на шевелюру, потому с ними нужно быть осторожными.

Вредна ли эта прическа для волос

Если до завивки ваши волосы были здоровы и вы делали перманент у опытного мастера, то с вашими прядями ничего не случится.

Если же ваши волосы уже были повреждены, то после завивки их состояние ухудшится. Эту процедуру можно делать только на здоровые пряди.

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Отличие современных технологий от предыдущих

Современные технологии химической завивки отличаются от тех, которые существовали 20-30 лет назад. За это время они значительно усовершенствовались.

Раньше парикмахеры накручивали пряди вокруг тонких стрежней из жесткого пластика. Сейчас стилисты используют с этой целью более крупные изделия из гибкого пенопласта. В результате волны и завитки получаются неодинаковыми. Поэтому они выглядят более естественно.

Современные средства для перманента стали менее агрессивными, чем раньше. Теперь в них отсутствует нашатырный спирт.

Однако без аммиака средство для завивки не может глубоко проникать в волосы. Поэтому завитки держатся не так долго, как раньше. Это скорее полупостоянная завивка, которая идеально подходит для людей, которые хотят чаще менять прическу.

Что нельзя делать после завивки

После завивки нужно дать химическим веществам 24-48 часов, чтобы они зафиксировали локоны. В течение этого время не следует мыть голову и собирать пряди в хвост или пучок.

Мытье может привести к нейтрализации химических веществ, а завязывание в узел или хвостик – испортить форму прически. Стилист должен объяснить вам все правила, чтобы ваши локоны радовали вас как можно дольше.

Заключение

Химическая завивка – красивая и женственная прическа. Она придает объем даже тем волосам, которые не могут похвастаться густотой. Но следует помнить, что даже при современных технологиях эта процедура тяжела для волос. Ее не следует делать слишком часто или совмещать с окрашиванием.