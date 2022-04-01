 

Королева перекладывает все больше своих обязанностей на принца Чарльза

01.04.2022, 21:50, Разное
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Принц Чарльз может заменить свою мать Елизавету II на открытии парламентской сессии 10 мая. Стало известно, что в Букингемском дворце прорабатывается запасной план на случай, если здоровье королевы не позволит ей прибыть в парламент.  

Елизавета II, занявшая престол в феврале 1952 года, впервые выступила на открытии сессии парламента еще до коронации – 4 ноября того же года. С тех пор она пропустила всего две церемонии – в 1959 и 1963 годах – в связи с ожиданием рождения принца Эндрю, а затем принца Эдварда. Тогда, согласно протоколу, от ее имени сессии открывал лорд-канцлер – высший сановник Великобритании. Во всех остальных случаях порядок был неизменным, за исключением прошлогодних церемоний: после смерти 9 апреля ее супруга герцога Эдинбургского вместо него на открытие сессии Елизавету II сопровождал ее сын принц Уэльский. И вот теперь ему, возможно, придется отправиться в Вестминстерский дворец самому. 

Королева и принц Чарльз на открытии сессии в мае 2021 года

Напомним, что переболевшая в феврале коронавирусом королева испытывает проблемы со здоровьем. До последнего момента не было понятно, сможет ли она приехать на поминальную службу по принцу Филиппу, состоявшуюся 29 марта в Вестминстерском аббатстве. Монархиня постепенно перекладывает все больше своих обязанностей на старших членов королевской семьи. Она по-прежнему проводит еженедельные встречи с премьер-министром, принимает иностранных дипломатов и работает с государственными документами. Но после своего 95-летия она передала родным некоторые из своих патронажей и общественных функций. А переехав в Виндзорский замок, она не может выполнять свои обязанности в Букингемском дворце. Поэтому, например, награждения, которые раньше проводились только королевой, теперь регулярно проводят принц Чарльз, принц Уильям и принцесса Анна.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и Елизавета II Принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз в парламенте Великобритании



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