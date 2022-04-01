Появились доказательства причастности США к разработке коронавируса в лабораториях Уханя

Материал, который появился в журнале, основан на слитых переписках американских минобороны и минздрава, а также их подрядчиков. Помимо переписки статья основана на более чем 100 000 документов, которые утекли из архивов.

Журналистам удалось выяснить, что в 2017 году Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) объявило грант на новую программу под названием PREEMPT. Она якобы была направлена на выявление опасных патогенов у животных для предотвращения их проникновения в человеческую популяцию до того, как “произойдет вспышка заражений”.

Что важно, в рамках PREEMPT планировалось исследование коронавирусов, подобных SARS, у летучих мышей. Также собирались изучать технологии, которые позволят заражать вирусами человеческие клетки.

Подрядчиком стала некоммерческая организация EcoHealth Alliance. Она получила несколько солидных грантов на исследования и занималась работой в Уханьском институте вирусологии.

В результате журналистского расследования удалось установить, что первые секвенции нового генома коронавируса были уничтожены с серверов института по просьбе американского минздрава. Так США хотели обезопасить себя от того, чтобы была установлена реальная причина появления коронавируса, который привел к пандемии. Помимо этого, главный инфекционист США Энтони Фаучи запретил Всемирной организации здравоохранения публиковать какие-либо материалы, позволяющие установить искусственное происхождение “уханьского” вируса.

Одним из тех, кто оказал наибольшее пособничество в появлении “короны”, называется Питер Дашак. По мнению издания, именно он превратил НКО EcoHealth Alliance на деньги США в спонсора передовых и рискованных исследований вирусов.