 

Россия открыла дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье

01.04.2022, 21:35, Новости дня
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Дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье был открыт 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину Вооруженные силы РФ 1 апреля 2022 года открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», – отметил он, передает ТАСС.

По его словам, ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Мизинцев добавил, что украинская сторона на сегодня сообщила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, но ни одного в сторону России.

«Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах», – отметил генерал.

Во вторник Мизинцев заявил, что российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском.

Ранее президент РФ Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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