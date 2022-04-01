США объявили новые санкции против 120 юрлиц из РФ и Белоруссии

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 120 юридических лиц из РФ и Белоруссии, заявило министерство торговли США.

Эти организации якобы «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов», передает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства.

Как сообщили ранее в Белом доме, включение в этот перечень означает, что «данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии», в которой в большинстве случаев им будет отказано.

В четверг американский Минфин добавил в санкционные списки по РФ 13 физических лиц и 21 компанию, среди которых «Сертал», «Серния инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон».

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