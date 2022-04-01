 

МО: Украинские власти призвали иностранные суда отказаться от морского гумкоридора

01.04.2022, 21:35, Новости дня
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Киевские власти на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи призывают экипажи иностранных судов отказаться от использования морского гумкоридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота РФ и призывы к отказу от использования морского гуманитарного коридора», – передает ТАСС его слова.

Как сообщил Мизинцев, таким образом украинские власти хотят прикрыть свои решения, оставив иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что Украина отвергла предложение РФ по гумкоридорам из Мариуполя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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