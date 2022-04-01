 

Мнение: Откуда у Украины авиация?

01.04.2022, 21:13, Разное
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Белгород, сегодня в 6.32 утра. Горит нефтебаза (тг-канал База)

Там же на канале выложено и видео самого авиаудара – видны вертолеты и сам залп.

На тг-канале База – жуткие кадры пожара на нефтебазе в Белгороде. Мой старый приятель Гладков нежданно-негаданно оказался в прифронтовом городе! Как сообщается, два вертолета зашли со стороны Харькова – и обстреляли нефтебазу.

«Причина сильного пожара на объекте – авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России», – сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

И он же: «Все экстренные службы находятся на месте, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также заявил, что власти начнут «расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место». Уже улицы приходится расселять! Жителям Белгорода приходится – в очень-очень “лайт” режиме – почувствовать себя в шкуре своего былого города-побратима Харькова.

Другими словами, Украина уже все-таки переносит боевые действия на территорию самой РФ. Причем делает это, как видим, своей «уничтоженной» авиацией. Без труда нашел вот это сообщение ТАСС аж от 9 марта:

«МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
“Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета”, – сказал он, добавив, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена».

То есть украинская авиация уничтожена, но какие-то боевые вертолеты тем не менее летают стрелять аж по Белгороду. И это не всё: вчера сообщили, что какие-то ополченцы, участвующие в штурме Мариуполя, совершенно случайно обнаружили давно налаженный «воздушный мост» между окруженными в Мариуполе и «Большой землей» с точки зрения ВСУ.

https://t.me/swodki/56942
Роман Сапоньков:
«По бортам ВСУ из Мариуполя. Похоже, у них там был набитый маршрут, который не видели наши ПВО. В одну сторону везли боеприпасы, обратно раненых. Проскакивали на минимальной высоте, до 10 метров над землёй, разными путями проскакивали между населёнными пунктами в Азовское море, там доворачивали и в Мариупольский порт. В одну сторону за одну ходку могли довезти до 12 тонн боеприпасов, вывезти до 60 раненых. Сколько раз успели слетать неизвестно. В этот раз на обратном пути одному борту не повезло, нарвался на пост ополчения с ПЗРК». (из блога Косарекса)

Опять «уничтоженная авиация». И не 2 вертолета, а целых 5! Спокойно летали все это время.

Следующий налет у них на кого будет – на Ростов?

Источник: Размышления вольного социолога



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