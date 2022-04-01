Добиваемся безупречного вида, не усложняя себе жизнь: приемы по составлению практичных образов на весеннюю погоду

Весна начинает радовать хорошей погодой постепенно, и модницы задумываются о том, как одеться в прохладные дни, когда солнце еще недостаточно хорошо согревает нас. Мы находимся на полпути к тому, чтобы снять пальто и надеть легкое платье. Но дождик и весенний ветер нередко заставляют нас выбирать одежду потеплее и брать с собой зонтик. Эксперты предлагают ряд приемов, которые помогут практично, но при этом стильно и без усилий одеваться в весенние, но еще прохладные дни.

Общие рекомендации модных экспертов

Весной нужно ориентироваться на базовый гардероб. И в первую очередь на швейные изделия, такие как классический жакет и брюки. Они станут вашими лучшими союзниками для создания безупречных образов без особых усилий. Хотя использование свободного жакета американского кроя и джинсов также выручит вас в прохладную погоду.

В повседневной жизни можно сочетать верх и низ, извлекая вещи из собственного гардероба, особо не задумываясь. Сочетайте жакеты и куртки с юбками, брюками и платьями.

Замените пальто на плащ, ветровку, косуху, какой-либо другой вариант легкой куртки. Эти элементы гардероба являются идеальным вариантом для тех, кто хочет выглядеть актуально в межсезонье, при переходе от длинного рукава к короткому.

Еще одним удачным предложением для прохладной погоды весной является ношение комбинезонов. С их помощью легче создавать стильный образ, нужно лишь позаботиться о подходящих украшениях. Кроме того, они придают стройности силуэту, зрительно удлиняя ноги.

И, конечно же, нельзя обойтись без платьев разных цветов и фасонов.

Американский жакет с джинсами

Американский крой пиджака и жакета нередко именуют мешковатым. Некогда дизайнеров на его создание вдохновила традиционная одежда французских строителей. Такой жакет отличается большим удобством, так как он свободный и не сковывает движений. К нему очень подходят широкие “ковбойские” брюки. Такой образ, безусловно, является актуальным, ведь тренд на оверсайз все еще остается в силе. Чтобы придать своему аутфиту дерзости, можно сочетать костюм с блестящей сумкой и туфлями на шпильках.

Стильная небрежность

Если вы хотите выглядеть как француженка каждый день недели, начните с воссоздания этой комбинации: джинсовая юбка, блузка с пуговицами из жемчуга, остроносые туфли на каблуках. Вишенкой на торте в создании подобного образа является прическа, отличающаяся естественностью.

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Тренчкот

Этот вид плаща буквально означает “траншейное пальто”. Его неизменные атрибуты – это двубортный фасон, отложной воротник, кокетка, манжеты, пояс и разрез сзади. Его большим плюсом является материал, из которого он изготовлен. Это либо хлопчатобумажная ткань, имеющая водонепроницаемую пропитку, либо кожа. В межсезонье это универсальный вариант, заменяющий пальто.

Легкая куртка и брюки

Помимо плаща, косухи или байкерской куртки, женщин, желающих оставаться стильными и в переходный сезон, выручает сочетание легкой удлиненной куртки с брюками.

Тотал лук

Одноцветный костюм также будет весьма эффектно смотреться весной, создавая стройный силуэт. Его легко собрать из базовых элементов гардероба.

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Длинное платье и свободный жакет

Эксперты предлагают сочетать длинное платье в пол с жакетом американского кроя. К такому образу подойдут ковбойские сапоги, придающие ему оригинальность.

Платье с рисунком в сочетании с однотонным жакетом

Если вы поклонница коротких платьев по фигуре, то весной для создания эффектного лука можно соединять их с жакетом американского кроя и высокими сапогами.

Платье с животным принтом

Животный принт уже успел стать классикой и актуален в любом сезоне. Весной платья подобной расцветки хорошо сочетать с жакетом и туфлями на шпильке. Так вы всегда будете выглядеть нарядно.

Комбинезон

Если вы никак не можете решить, что вам надеть, выходя на улицу весной, остановите свой выбор на комбинезоне, и вы будете выглядеть безупречно. Неплохо будет добавить к образу красивые аксессуары, чтобы несколько оживить его и сделать элегантнее.