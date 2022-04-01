Светлана Иванова о “Триггере”, материнстве и пластических операциях

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Светлана, у вас за плечами десятки ролей в кино. Вам удалось поработать в разных жанрах и амплуа. Какие роли вам интересны в данный период? К чему стремитесь в творческом плане?

Как ни странно, интересно все, что на меня максимально не похоже. Все похожее я уже сыграла много раз. Что-то из этого по-прежнему получается хорошо. Что-то уже не так, ведь я стала старше. Стараюсь выбирать что-то необычное, драматичное или наоборот противоположное драме, яркое и смешное.

Вы готовы пойти на физические изменения ради роли: сильно поправиться или сменить имидж?

В целом, это часть профессии. Соглашаясь на роль, артист, естественно, желает этой роли соответствовать, он делает все возможное. Этим летом я подстригла свои длинные волосы для съемок в кино Валерии Гай Германики. Она убедила меня, что у моей героини должно быть каре.

Для второго “Триггера” я отстригла челку. Это не такая драматичная история, как с каре, но и на нее пришлось решаться. Мне казалось, что излом в душе Даши должен как-то читаться и в ее облике. Кстати, еще для второй части я немного худела, чтобы добиться изможденного вида.

Кадр из сериала “Триггер”

Как вы готовились к роли? Определенным образом питались?

К сожалению или к счастью, если хочешь похудеть, рецепт всегда один — меньше есть. Не советую повторять этот опыт в реальной жизни при желании привести себя в форму. Жизнь и кино – все-таки разные вещи. Я за здоровые компромиссы в вопросах тела и питания.

Светлана, у вас двое дочерей. Какая вы мама? Поделитесь секретами воспитания.

Главные секреты — это доверие и любовь. Тогда все шероховатости и сложности, которые есть у детей и у родителей, сглаживаются. Любовь все прощает и лечит. Я могу сердиться, могу быть строгой, но мои дети знают, что, даже если ворчу, через секунду улыбнусь и всегда-всегда их люблю. Я спонтанная мама. Могу быть очень системной, могу предложить дочкам не идти ни в школу, ни в садик, а остаться дома: лежать и обниматься.

Как вы совмещаете материнство и профессию? У вас есть помощники?

И няня, и помощница есть. Работающей маме иначе невозможно. Я делегирую рутину, на мне общение с детьми. Я называю это “купить себе время”: лучше мы пообнимаемся, а уберется кто-то другой.

Главный инструмент актрисы — ее лицо. Светлана, как вы ухаживаете за собой? Как относитесь к пластике и инъекциям?

За лицом я ухаживаю максимально деликатно. По принципу “не навреди”. Инъекции у меня пока вызывают страх, потому что эффект может быть очень непредсказуемым, хотя я и видела у многих отличные результаты. Главное, регулярно ухаживать за собой. Вечерние маски, массажи, например. Я из тех, кто постоянно скупает различные девайсы — роллеры, микротоки и так далее. Эффект пока мне нравится.

На самом деле, я считаю, что женщина должна выглядеть так, как она хочет. Хочет выглядеть младше своих лет и прибегнуть к пластике — имеет полное право. Хочет выглядеть на свой возраст и красиво стареть — аналогично. Гармония важна, но мнение окружающих при этом совершенно не должно интересовать.