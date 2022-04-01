Мазь от геморроя для лица и пикантное омоложение: 5 странных бьюти-секретов Сандры Буллок

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Сейчас Сандра Буллок активно выходит в свет, промоутируя новый фильм со своим участием “Затерянный город” (The Lost City). Этим летом актрисе исполнится 58. Выглядит ли она на свой возраст? Однозначно – нет. Звезда обращается за помощью к косметологам и прочим бьюти-специалистам, но и в личном арсенале актрисы есть секреты, которые помогают ей выглядеть на все сто. Мы выбрали самые странные из них.

Мазь от геморроя для лица

Еще после премьеры фильма “Мисс Конгениальность 2” Сандра рассказала New York Post, что избавляется от мелких морщин вокруг глаз при помощи неожиданного средства – мази от геморроя.

Я не понимала, что нанесение мази от геморроя на лицо допустимо в косметической сфере. Но, оказалось, что это средство помогает избавиться от морщин вокруг глаз,

– призналась тогда Буллок. С ней солидарен и визажист Марио Дедиванович. “Это старый трюк, мазь действительно стягивает кожу”, – рассказал он People, отметив, что стоимость такого средства в Голливуде – порядка 7 долларов за тюбик. Дерматолог Хэдли Кинг, доктор медицинских наук, также отметил, что крем “гипотетически может быть полезен при мешках под глазами, потому что он сужает кровеносные сосуды, что может уменьшить отечность”.

Penis facial

В интервью Vogue Australia партнерша Буллок по фильму “8 подруг Оушена”, Кейт Бланшетт, рассказала, что они с Сандрой прибегли к особой омолаживающей процедуре — введение белка EFG в верхние слои эпителия при помощи микроигл.

Мы узнали об этом косметологе, Джорджии Луис, в Нью-Йорке. Она делает то, что Сандра назвала penis facial – в составе средства есть какой-то фермент, который пахнет спермой,

– рассказала Бланшетт. На шоу Эллен ДеДженерес сама Буллок рассказала о процедуре подробнее. Оказалось, что в составе вводимой в кожу сыворотки EFG – стволовые клетки обрезанной крайней плоти корейского новорожденного.

Кусочки фруктов вместо маски

Чтобы кожа выглядела свежей и подтянутой, актриса использует кусочки фруктов, протирая ими лицо. В беседе с InStyle Сандра призналась, что старается сводить бьюти-рутину к минимуму:

Я пользуюсь очищающими салфетками и кремом для лица. Весь уход занимает минут восемь.

Танцевальная терапия

Если одни борются со стрессом при помощи таблеток, психотерапевтов и йоги, то Сандра Буллок придерживается танцевальной терапии. Танцы не только помогают ей стабилизировать эмоциональное состояние, но и держать себя в форме.

В конце каждой недели я надеваю джинсы, распускаю волосы и нахожу место, где можно просто потанцевать, даже если это происходит в одиночестве. Это моя терапия, – рассказала Сандра в интервью InStyle.

Яблоки строго по списку

Свой рацион Буллок планирует строго заранее, составляя списки того, что хочет съесть на предстоящей неделе, основательно закупаясь качественными продуктами. Согласно CBS News, актриса любит блюда из курицы и индейки, которые не содержат сахара и глютена. Она старается есть 5 раз в день небольшими порциями, поддерживая свой метаболизм. Чтобы побороть тягу к сладкому, актриса заменяет шоколад и мучное яблоками и медом. Из странных и незЗОЖных, но любимых актрисой блюд, – “сырое тесто для печенья”.