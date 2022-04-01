Эвакуация Мариуполя готова, запасного плана нет

У международных гуманитарных организаций в Мариуполе «нет запасного плана, есть только основной», который заключается в эвакуации жителей города. Усилия по оказанию помощи тысячам доведенных до отчаяния мариупольцев возобновились в пятницу с новой силой.

Первоначальная попытка эвакуировать мирных жителей этого южного портового города, предпринятая в начале марта, провалилась из-за активных боевых действий.

Время на исходе

Ожидается, что из Мариуполя выедет более 50 автобусов в сопровождении других гражданских транспортных средств и автомобилей Международного комитета Красного Креста.

– Машины МККК станут своего рода “гуманитарным маркером” и таким образом предоставят автоколонне дополнительную защиту, – сообщил журналистам в Женеве представитель Международного комитета Красного Креста Юэн Уотсон.

– В Мариуполе у нас нет запасного плана, есть только основной, – добавил Уотсон. – В течение нескольких недель мы безуспешно пытались проникнуть в Мариуполь, чтобы обеспечить безопасный выход мирных жителей. Сейчас время на исходе.

Ситуация продолжает ухудшаться

Общая гуманитарная ситуация в Украине продолжает ухудшаться с каждым часом. Об этом в пятницу предупредила Всемирная продовольственная программа ООН.

Сотрудники ВПП продолжают доставлять в украинские города жизненно важную продовольственную помощь. Цель организации на данном этапе – оказать поддержку как минимум миллиону пострадавших от войны.

– Люди испытывают постоянный стресс, возможность выбора у них сужается, – говорит представитель ВПП Томсон Фири. – Наш план состоит в том, чтобы постоянно наращивать поддержку мирных жителей. В ближайшие недели и месяцы мы надеемся охватить помощью не менее трех миллионов украинцев.

Всемирная продовольственная программа ООН уже подготовила для распределения в Украине и соседних странах, которые принимают беженцев, около 40 000 тонн продуктов питания, пшеничной муки и продовольственных пайков. В свою очередь, агентство ООН по делам беженцев планирует оказать поддержку 300 000 беженцам и просителям убежища за пределами Украины.

Помощь Харькову и Сумам

Несмотря на продолжающееся насилие, включая обстрелы и уличные бои, ВПП удалось двумя межведомственными гуманитарными автоколоннами доставить продовольствие в Харьков и Сумы. «Одна из самых больших проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, заключается в ограниченном количестве гуманитарных партнеров, способных работать в осажденных городах», – сообщил представитель ВПП Томсон Фири.

В Харькове представители Всемирной продовольственной программы раздали 330 000 буханок свежеиспеченного хлеба. Сейчас ВПП распространяет эту инициативу на другие города. Цель – доставить в ближайшие недели еще 990 000 буханок хлеба.

ВПП распределяет продовольственные наборы в Днепре, Кировограде и Виннице. В районах, косвенно затронутых войной, где продовольствие пока есть и розничные магазины работают в обычном режиме, представители Программы начали распределять наличные деньги и ваучеры среди уязвимых семей.